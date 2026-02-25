In relazione alla prosecuzione dell’iter concorsuale relativo agli avvisi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di 39 unità di personale, Bar.S.A. S.p.A. comunica che, a causa dell’elevato numero di partecipanti registrato nella precedente sessione, il secondo turno previsto per giovedì 26 febbraio subirà una variazione di orario: la convocazione inizialmente fissata per le ore 12:00 è posticipata alle ore 13:00. La modifica riguarda esclusivamente il secondo turno della giornata di giovedì.
Si ricorda che sul portale Trasparenza aziendale, raggiungibile anche dalla home page istituzionale di Bar.S.A. S.p.A., sono stati pubblicati gli elenchi dettagliati dei candidati ammessi, i diari delle convocazioni per le differenti mansioni previste e le istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta.
Le prime prove si sono svolte in data odierna presso “La Terrazza”, in Via Misericordia 78 a Barletta. Si prosegue domani e giovedì, secondo i calendari pubblicati.
Si raccomanda ai candidati la massima attenzione alle comunicazioni ufficiali pubblicate sul portale Trasparenza e al contenuto del disciplinare di concorso, che costituisce riferimento vincolante per lo svolgimento delle prove.