Chi al posto di Giancarlo Malcore, squalificato domenica a Pagani e per altre quattro giornate di campionato? È l’interrogativo al quale Massimo Paci, allenatore del Barletta, deve rispondere nel momento cruciale del campionato. Allo stadio Torre dovrà fare a meno del suo numero 9, a segno già sei volte in due mesi in biancorosso, ma ritroverà Mateus Da Silva, capocannoniere della squadra con sette reti. Un turnover di qualità, che l’allenatore ha evidenziato già dopo la vittoria per 2-0 sull’Afragolese, sesto successo su altrettante partite giocate dal Barletta con Paci in panchina.

Ma il Barletta non è solo Malcore e Da Silva, noti come la Da.Ma. dalle parti del Puttilli. Al centro del progetto biancorosso, dopo lo stop dettato dall’infortunio patito il 30 novembre a Fasano, ci è tornato Riccardo Lattanzio. Capitano, ispiratore e di nuovo a segno domenica scorsa, ritrovando un gol che mancava dal 4 ottobre con il Pompei. Lattanzio + Da Silva, con Laringe – decisivo con l’Afragolese -e Malagnino in fascia. Il tutto senza dimenticare Alma, sempre più integrato nel telaio biancorosso. Così il Barletta prepara la super sfida alla Paganese, partita che Telesveva trasmetterà in diretta tv e social. Senza Malcore ma anche senza paura.