Si è riunito, presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani, l’Osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale, istituito nell’ambito della Conferenza Permanente, alla presenza dei rappresentanti della Provincia, dei Comuni, delle Forze di Polizia, della Motorizzazione Civile, di Anas, ACI, Asset e ASL, per esaminare i dati relativi al 2025 e definire ulteriori strategie di sensibilizzazione alla sicurezza stradale e di prevenzione dell’incidentalità.

Secondo i dati diffusi dall’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (Asset Puglia), nel primo semestre 2025 nel territorio della provincia di BarlettaAndria-Trani si sono registrati complessivamente 515 incidenti stradali. Dal confronto con il corrispondente periodo del 2024 emerge un incremento del 6,7% degli incidenti con feriti e del 2,4% dei feriti. Si registra, per contro, una riduzione degli indicatori di maggiore gravità: gli incidenti mortali risultano diminuiti del 27,3% e i decessi del 9,1%. Il 76,1% degli incidenti con lesioni si è verificato all’interno dei centri abitati, mentre il 23,9% si è registrato al di fuori degli stessi. Le strade provinciali concentrano il 10,2% dei sinistri, con 2 incidenti mortali; le strade statali il 10,5%, di cui 4 mortali.

In considerazione dell’assenza, sull’intero territorio provinciale, di dispositivi attivi per la rilevazione da remoto della velocità, le azioni prioritarie individuate consisteranno nell’intensificazione dei controlli sulle arterie a maggiore incidentalità e nella sistematica contestazione immediata delle violazioni da parte degli organi accertatori.

L’Osservatorio proseguirà nell’attività di monitoraggio dei dati e dell’andamento del fenomeno, nello studio dei flussi di traffico – anche in relazione a eventi stagionali o a modifiche della viabilità – e nell’elaborazione di raccomandazioni tecniche finalizzate al miglioramento della segnaletica e delle condizioni del manto stradale. Particolare rilievo continuerà a essere attribuito alla prevenzione: saranno programmate ulteriori campagne di educazione stradale, con specifica attenzione ai giovani e agli utenti vulnerabili, quali ciclisti e pedoni, al fine di promuovere comportamenti responsabili e consapevoli alla guida.