«Il fenomeno di erosione della costa in atto in una zona della litoranea di Levante a Barletta va affrontato in maniera immediata e diretta. Per questo motivo abbiamo richiesto una audizione in commissione regionale Ambiente». Così il presidente del gruppo Per la Puglia Ruggiero Passero e il consigliere regionale di Forza Italia Marcello Lanotte.

«Nei giorni scorsi – spiegano i consiglieri – il comune di Barletta ha disposto la chiusura del tratto stradale compreso tra gli stabilimenti balneari di Levante e via dell’Economia. Alla base della decisione c’è il danneggiamento della strada dovuto all’erosione costiera. Grande – proseguono Passero e Lanotte – è la preoccupazione della cittadinanza per quanto sta accadendo in un tratto stradale nevralgico per i collegamenti tra la città e la zona industriale. In previsione della stagione estiva e di grandi eventi come il Jova Summer Party, che si terrà in un’area non distante da quella zona, servirà intervenire immediatamente. Al fine di arrivare a rapide soluzioni – aggiungono i consiglieri – abbiamo richiesto l’audizione in commissione Ambiente del Commissario per il dissesto idrogeologico prof Gennaro Ranieri, dell’Assessora all’Urbanistica Marina Leuzzi, dell’Assessore alle Infrastrutture Raffaele Piemontese, del Direttore del Dipartimento Bilancio e Infrastrutture Angelosante Albanese, della Dirigente della Sezione Demanio, Patrimonio Costanza Moreo, del Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico Antonio Scarano, del presidente della provincia Bat Bernardo Lodispoto e del sindaco di Barletta Cosimo Cannito. Il nostro auspicio – concludono i consiglieri – è quello di avviare un percorso utile a risolvere la situazione nel minor tempo possibile e lo faremo nell’interesse della città, senza distinzione di appartenenza politica».