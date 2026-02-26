In programma alle ore 12 di venerdì 27 febbraio 2026 l’intitolazione del Largo antistante la Caserma “Fin. M.A.V.M. Giovanni De Santis” al Generale di Corpo d’Armata delle Fiamme Gialle Gaetano Nanula, barlettano, scomparso nel 2018.

Alla cerimonia interverranno il Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Guido Mario Geremia; il Senatore Filippo Melchiorre, Vicepresidente della 6° Commissione Permanente del Senato (Finanze e Tesoro), il Prefetto della Provincia Barletta Andria Trani, dott.ssa Flavia Anania, il Sindaco di Barletta, dott. Cosimo Damiano Cannito e alcuni famigliari del compianto Generale Nanula. Nato a Barletta nel 1935, il Gen. C.A. Gaetano Nanula ha raggiunto i vertici della Guardia di Finanza ricoprendo il ruolo di Comandante in Seconda dal 1996 al 1998.

Ha assunto, nel corso della sua carriera, diversi incarichi di prestigio, tra cui il Comando del Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Palermo in piena lotta alla Mafia, collaborando con il Giudice Falcone; il Comando 11ª Legione di Bari e il Comando 6ª Zona Meridionale Tirrenica. Ha diretto altresì la Scuola di Polizia Economico Finanziaria del Corpo, Istituto di punta per la formazione specialistica e del futuro quadro dirigente del Corpo. Autore di pubblicazioni tecnico-scientifiche, è stato docente presso l’Università “La Sapienza” di Roma e la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell’interno.

Nel 2003 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Con questa intitolazione, promossa dalla Guardia di Finanza e condivisa dall’Amministrazione comunale, la città di Barletta intende rendere omaggio a un illustre cittadino che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato incarnando gli ideali più alti delle Istituzioni.