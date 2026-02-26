Grande spettacolo e grande giornata di sport sabato 21 febbraio al Palapanunzio di Molfetta, sede della quattordicesima edizione di Kombat Mania, l’evento internazionale dedicato agli sport da combattimento riconosciuti ufficialmente da CSEN e Fight1. I 500 ticket a disposizione per l’evento organizzato dalla palestra Sportslab di Barletta sono andati rapidamente sold out, per una kermesse che ha dato vita a match di spessore e con grande agonismo. In due dei quattro incontri Pro hanno primeggiato Daniele Scuro nella disciplina K1 fight code 58kg, e Corrado Corvasce che ha avuto la meglio sul rivale genovese Carmelo Cavarra dopo tre round molto intensi e combattuti. Nel corso della competizione molfettese sono distinti Michelangelo Lasala, Silvestro Cisternino, Serena Caputo, Tommaso Distaso, Vincenzo Sguera, Stefano Napoletano, Domenico Dicataldo e Antonella Dibari.

«Anche quest’anno possiamo parlare di un successo, sia di pubblico che dal punto di vista del risultato sportivo – sottolinea Antonio Lisi della palestra Sportslab – grandi prestazioni da parte dei ragazzi barlettani come Stefano Napoletano, Domenico Dicataldo, Michelangelo Lasala, Serena Caputo, Daniele Scuro e Corrado Corvasce. Il pubblico ha risposto alla grande e i ragazzi hanno fatto vedere un match di livello». Scuro è intanto pronto per il match internazionale del 28 marzo, quando sarà di scena all’evento The Arena al casinò di Campione d’Italia. «Nei primi giorni di luglio cercheremo – aggiunge Lisi – di introdurre nella nostra scuderia un nuovo atleta pro come Domenico Dicataldo e poi punteremo a due titoli internazionali, il mondiale per Scuro e l’europeo per Corvasce». Dall’organizzazione rilancia il messaggio Angelo Falcone: «Quest’anno la macchina messa in moto è stata ancora più impegnativa del solito perché aumentano le ambizioni – evidenzia – Abbiamo scelto Molfetta per estendere sempre più la gittata del nostro progetto, stiamo cercando di crescere sempre più come crescono benissimo questi ragazzi e giovanissimi atleti».