Da domenica scorsa, tanto è cambiato. Non solo la sesta vittoria di fila e il “pieno di punti” da quando c’è Massimo Paci in panchina. Ma anche un privilegio acquisito: il Barletta, nella settimana che porta alla supersfida del “Marcello Torre” contro la capolista Paganese, è artefice del proprio destino nella lotta per la vittoria del campionato di Serie D. Novità sostanziale nei fatti. Anche per la testa dei calciatori biancorossi? Risponde il consulente di mercato, Vincenzo De Santis.

Per conservare questo privilegio, tuttavia, il Barletta deve vincere domenica a Pagani e prendersi la vetta della classifica: fischio d’inizio per la sfida tra la prima e una delle due seconde del girone H previsto alle ore 15, diretta naturalmente su Telesveva. Biancorossi al “Torre” senza accontentarsi.

Partita che si preannuncia spettacolare, sia in campo che sugli spalti: tutti venduti i 500 biglietti destinati ai sostenitori ospiti. Paci ancora senza un pezzo della “Da-Ma”: recupera Da Silva dopo la squalifica, perde Malcore, fermato per cinque turni dal Giudice Sportivo, dopo i “fatti” di Barletta-Afragolese. Sono bastate sei partite all’allenatore, intanto, per fugare tutti i dubbi e meritarsi, almeno a parole, la conferma per la passata stagione, a prescindere dalla categoria.

Il servizio.