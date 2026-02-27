In occasione dell’ultima conferenza di servizi che si terrà martedì 3 marzo, il Comitato “No Discarica” e il “Circolo Legambiente di Barletta” indicono ufficialmente una conferenza stampa per denunciare e approfondire la preoccupante richiesta di ampliamento della discarica Daisy.

L’incontro con i giornalisti e gli operatori dell’informazione si terrà: sabato 28 febbraio 2026 – ore 10:00 – nei pressi della discarica Daisy a Barletta. Durante la conferenza verranno illustrate le ragioni della netta opposizione al progetto di ampliamento, con un focus particolare sulle criticità ambientali e geologiche, sui rischi per la salute pubblica e sull’impatto che tale decisione avrebbe su un territorio già pesantemente gravato dalla presenza di altri impianti di gestione rifiuti.

Non possiamo permettere che il nostro territorio diventi la pattumiera della nostra regione. L’ampliamento della Daisy rappresenta una minaccia concreta al futuro e alla sostenibilità della nostra città. Chiediamo trasparenza e risposte chiare dalle autorità competenti. La cittadinanza, le associazioni e le forze politiche sensibili alla tutela del territorio sono invitate a partecipare per far sentire la propria voce.