“Lì dove serve” recita il tema scelto per la cerimonia di quest’anno, a sottolineare la loro presenza capillare e tempestiva in ogni situazione di emergenza. Celebrati al Castello di Barletta, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio, gli 87 anni della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, istituito con il Regio Decreto del 27 febbraio 1939 che unificò i servizi pompieristici locali in un’organizzazione nazionale moderna e strutturata.

Dal 1939 a oggi, il passaggio dal “pompiere” al “vigile del fuoco” ha segnato un’evoluzione di mezzi e tecnologie al servizio del Corpo, ampliando competenze e ambiti di intervento.

Nel corso della cerimonia sono state conferite onorificenze al personale distintosi per lodevole servizio e per interventi di particolare rilievo, testimonianze esemplari dell’impegno quotidiano che caratterizza l’operato di tutti gli appartenenti al Corpo.

Nel futuro dei Vigili del Fuoco della BAT una nuova sede nell’area dell’ex mattatoio di via Andria. I lavori sono ormai prossimi all’avvio.

Il servizio.