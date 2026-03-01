Il Barletta batte la Paganese in trasferta e si prende la vetta della classifica assieme al Martina. Vittoria pesantissima, la 7^ di fila per i biancorossi, che dall’insediamento di Paci conoscono solo il sapore dei 3 punti. Il match di Pagani lo decidono Lattanzio dagli 11 metri e Laringe; la Paganese gioca in 10 dal 25′ del primo tempo, per l’espulsione di Isufi che causa il tiro dal dischetto che sblocca e indirizza la partita. Tra una settimana, al Puttilli, arriva il Martina.

La cronaca:

PRIMO TEMPO – 2’40” PAGANESE Costanzo dal limite con il destro, controlla Fernandes;

4’10” BARLETTA scalda il destro Da Silva. Punizione che buca la barriera, Gallo in traiettoria;

17’ e 19’45” SOSTITUZIONE PAGANESE Mancino per Graziani;

19’20” BARLETTA Laringe parte da sinistra e calcia, parte alta della rete

25’ ESPULSIONE Isufi, Lattanzio dal dischetto incrocia e fa 1-0. Rigore a incrociare

27’25” SOSTITUZIONE PAGANESE Mancino out, dentro Figueras;

29’ GOL BARLETTA Paganese in bambola e ne approfitta Laringe. Controllo, sterzate al limite dell’area e sinistro che bacia il palo e batte Gallo. 0-2

34’25” BARLETTA Da Silva calcia dai 25 metri, sul fondo di poco;

39’ BARLETTA è dominio biancorosso. Trama di gioco paziente, Coccia riceve e crossa da destra, Da Silva calcia forte e spacca il palo. Paganese salva;

44’ PAGANESE fiammata griffata Costanzo. Controlla tra le linee e calcia centralmente, Fernandes ci mette i guantoni;

SECONDO TEMPO – 7’10” PAGANESE El Haddadi per Pierce, incursione e destro masticato sul fondo da buona posizione;

9’40” PAGANESE che prende coraggio. Pierce combina con El Haddadi e va a completare lo scambio in area. Destro alto in area piccola;

12’ SOSTITUZIONE PAGANESE Pierdomenico per Gatto;

12’30” PAGANESE Di Biagio pescato da Labriola a destra, tentativo al volo murato in due tempi da Fernandes;

14’ SOSTITUZIONE BARLETTA Piarulli per Cancelli;

18’ PROTESTE PAGANESE Pierdomenico con il mancino, Franco ribatte. Tutto regolare per Faye;

23’ SOSTITUZIONE BARLETTA Alma per Lattanzio;

31’ BARLETTA Alma scambia con Laringe e calcia dal limite. Mancino alto;

33’45” PAGANESE su un pallone perso da Piarulli, Labriola lancia nello spazio Pierdomenico. Destro forte dal limite, Fernandes salva in tuffo;

45’ BARLETTA da Silva con il destro a incrociare, palo sfiorato;

46’ PAGANESE El Haddadi ultimo a mollare , calcia dal limite e Fernandes inchioda sulla linea.