Da inseguitrice… a capolista. Seppur in condivisione. Tanto è cambiato nelle ultime settimane a livello di prospettive per il Barletta, nuova co-proprietaria della vetta (insieme al Martina) del girone H, dopo la vittoria sul campo dell’ex capolista Paganese: 2-0 al “Torre”, con rete di Lattanzio su rigore (procurato da Da Silva, che ha provocato anche l’espulsione di Isufi) e raddoppio, sempre nel primo tempo, di Laringe.

Sette su sette con Massimo Paci in panchina per i biancorossi. Savio Piarulli, fedelissimo di Massimo Pizzulli, commenta così il cambio al timone della squadra.

Girone d’andata mostruoso per il centrocampista andriese: quattro gol realizzati, tra cui quelli stradecisivi negli 1-0 esterni contro Manfredonia e Real Normanna, e prestazioni tutte ampiamente superiori alla sufficienza, con costante tendenza al “7” e più in pagella. Meno strepitoso il suo girone di ritorno perché…

Dalla Paganese, al Martina. Dall’ex capolista, all’attuale co-capolista e sua ex squadra. Domenica 15 marzo, dopo la sosta, al “Puttilli” c’è proprio l’incrocio tra le prime due della classifica, con fischio d’inizio previsto alle ore 16. Ha poco da studiare dei prossimi avversari, Savio Piarulli.

Il servizio.