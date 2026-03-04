In occasione dell’8 Marzo – Giornata della Donna, il Circolo “Franco Dambra” di Sinistra Italiana di Barletta promuove e organizza l’incontro pubblico “Informare senza ferire” – Venerdì 6 Marzo, alle ore 18 presso la sede in via Fraggianni 9.

«Non è solo cronaca – spiegano gli organizzatori – è costruzione di senso. Ogni titolo sceglie da che parte stare: dalla verità o dalla semplificazione, dalla dignità o dallo spettacolo. Per l’occasione, il 6 marzo parliamo di questo. Di come informare senza ferire. Perché le parole non sono mai innocenti».