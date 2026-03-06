Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Touring Club Italiano ha scelto Barletta per omaggiare le donne di ieri, ritratte nelle opere di Giuseppe De Nittis, e le donne di oggi, protagoniste della società contemporanea.

Il tour, prenderà avvio dalle ore 10 da Palazzo della Marra, sede della Pinacoteca Giuseppe De Nittis, dove i partecipanti saranno accolti dai figuranti in abiti d’epoca dell’associazione Thempus, per rievocare l’atmosfera del tempo dell’artista barlettano. Durante la visita sarà possibile ammirare le celebri opere di De Nittis e la mostra dedicata ai Macchiaioli, con lavori provenienti dalla Fondazione Palazzo Blu di Pisa e da altri musei italiani.

In questa occasione sarà inoltre possibile vedere “Pranzo a Posillipo”, opera di De Nittis proveniente dalla Galleria d’Arte Moderna di Milano, e, in via eccezionale, un dipinto dell’artista appartenente a una collezione privata, che sarà presentato in esclusiva agli iscritti al Touring Club Italiano.

«Barletta è il luogo ideale per celebrare Giornata Internazionale della Donna – affermano Luciana Doronzo, console regionale del Touring Club Italiano, e Amalia Antonacci, console e coordinatrice del Club di Territorio di San Severo (FG) – e attraverso le donne di De Nittis rendiamo omaggio alla memoria, ma soprattutto al valore e alla forza delle donne di oggi, protagoniste della nostra comunità. Inoltre, abbiamo voluto la collaborazione dell’associazione Thempus, guidata da Carmela Calabrese e della cooperativa sociale WorkAut – Lavoro e Autismo, presieduta da Stefania Grimaldi, per promuovere un turismo culturale sempre più inclusivo e sostenibile».

I partecipanti, infatti, saranno accompagnati anche da guide speciali di WorkAut che, affiancando le guide abilitate, contribuiranno a rendere l’esperienza di visita culturale ancora più inclusiva e partecipata.

Il percorso, dopo il pranzo in un ristorante tipico di Barletta, proseguirà alla scoperta dei luoghi più rappresentativi della città: il Castello di Barletta, la Basilica del Santo Sepolcro e il Colosso di Barletta, noto come Eraclio.