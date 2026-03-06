È stata aggiornata «Scelti per voi», la guida online riservata agli utenti della biblioteca comunale «Sabino Loffredo» di Barletta dedicata alle nuove pubblicazioni presenti nel catalogo librario. Le novità editoriali sono consultabili nell’area dedicata della rete civica del Comune, corredate come di consueto da copertine e sinossi.

Vale la pena ricordare che «Scelti per voi» rappresenta solo una selezione dei più ampi aggiornamenti che incrementano la dotazione bibliografica: ulteriori pubblicazioni recenti, non riportate nella rubrica, sono disponibili per il prestito in tutte le sedi della biblioteca.

La sede centrale «Loffredo», nei locali del Castello, è aperta con orario continuato dalle 8.30 alle 19 dal lunedì al venerdì. La sede decentrata presso il Parco dell’Umanità osserva orario dalle 16 alle 19 dal mercoledì al sabato, con apertura domenicale dalle 10 alle 13. La biblioteca della ex Cantina sperimentale, nella palazzina Reichlin, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. La biblioteca generale centrale «Community Library» di Palazzo San Domenico osserva orario continuato dalle 9 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 13 il sabato.

Per informazioni è disponibile il numero 0883/578646.