Tra genio e distrazione nello studio dell’avvocato Guerrieri c’è Toni Costantino, alias Michele Ragno. Il giovane attore barlettano infatti, accanto ad Alessandro Gassmann, è al centro della scena della fiction “Guerrieri. La regola dell’equilibrio” diretta da Gianluca Maria Tavarelli, in programma lunedì 9 marzo in prima serata su Rai 1.

Per Ragno, diplomato all’Accademia Silvio D’Amico, questo progetto rappresenta un vero salto di qualità: un ruolo costante che gli ha permesso di far crescere il suo personaggio all’interno di un ecosistema narrativo complesso. La serie costituisce una trasposizione ambiziosa dei celebri romanzi di Gianrico Carofiglio: “Ragionevoli dubbi” e “Le perfezioni provvisorie” (Sellerio) e “La regola dell’equilibrio” (Einaudi). L’autore ha contribuito alla sceneggiatura insieme a Doriana Leondeff, Antonio Leotti e Oliviero Del Papa.

Dopo i successi in Imma Tataranni, Esterno Notte e Lolita Lobosco, l’artista barlettano si conferma uno dei talenti più interessanti del panorama nazionale. Le riprese della serie restituiscono agli spettatori una Bari intensa e spesso notturna, tra il quartiere Libertà, Japigia e altre zone della città. Per Michele è stata quasi una riscoperta della sua terra. “Girare in Puglia è stato speciale – ammette – Con il clan pugliese del cast abbiamo condiviso molto tempo insieme esplorando Bari di notte”. Il set, infatti, ha beneficiato di una atmosfera straordinaria alimentata da un cast con una forte impronta territoriale. Oltre a Ragno la Puglia è rappresentata da Umberto Sardella (segretario dello studio Guerrieri), Michele Venitucci (ispettore di polizia), Ivana Lotito (investigatrice privata) e Gianpiero Borgia, l’altro barlettano, (avvocato, collaboratore di Guerrieri).

“L’ensemble è riuscita a portare sul piccolo schermo la profondità psicologica dei libri di Carofiglio” sostiene Ragno che veste i panni dello stagista Toni Costantino, uno sbadato patologico da non sottovalutare per acume e attenzione. Guerrieri si affida molto a lui e alla praticante (l’attrice Lea Gavino) con cui Toni conduce indagini quasi in autonomia. Rilevante è stata la guida di Alessandro Gassmann descritto da Michele come un partner generoso. Gli otto episodi saranno trasmessi in quattro puntate prodotte da Rai Fiction, Rai Com, Combo International e Bartlebyfilm con il supporto di Regione Puglia e Apulia Film Commission. Tra gli altri attori del cast: Anita Caprioli, Stefano Dionisi, Gaetano Bruno, Francesco Colella. Tanta la soddisfazione di Michele Ragno per questo lavoro. E non finisce qui, ha appena finito di girare un film diretto da un famoso attore e regista americano. “Una grossa produzione internazionale” annuncia. Per il resto top secret.

a cura di Floriana Tolve