Il progetto politico «Per la Puglia» si prepara a strutturarsi in modo organico su tutto il territorio regionale. Lo ha annunciato Ruggiero Passero, presidente del gruppo consiliare, al termine dell’assemblea della lista tenutasi nella sede del consiglio regionale, definendo l’incontro «positivo, partecipato e animato dalla voglia di proseguire lo straordinario percorso avviato alle scorse elezioni regionali».

Alle ultime regionali, la lista «Per la Puglia» si è affermata come terza forza più suffragata della coalizione di centrosinistra, con un contributo che Passero definisce «fondamentale» per l’elezione di Antonio Decaro a presidente della Regione. Ora, tuttavia, l’obiettivo è andare oltre quel risultato e trasformare il movimento in una presenza radicata e strutturata su ciascun territorio provinciale. «Nelle prossime settimane sarà approvato uno statuto che disciplinerà la partecipazione e la nostra azione politica sui territori», ha annunciato Passero.

All’assemblea hanno preso parte tutti i rappresentanti del gruppo consiliare insieme ad amministratori e simpatizzanti provenienti da ogni parte della Puglia, una presenza che il presidente ha letto come conferma della vitalità di un progetto fondato, a suo dire, sull’ascolto delle comunità locali e sulla concretezza delle azioni da mettere in campo per lo sviluppo regionale.

Passero ha chiuso con uno sguardo ai prossimi appuntamenti: «Siamo pronti a dialogare con chiunque voglia parlare di politica in modo concreto, mostrando attenzione alle problematiche dei territori. Per la Puglia ha la volontà di recitare un ruolo da protagonista già a partire dai prossimi appuntamenti elettorali amministrativi.»