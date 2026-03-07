Per consentire l’allestimento del cantiere funzionale alla realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra viale Regina Elena, via Cafiero e via Vespucci, con ordinanza dirigenziale dell’Ufficio Traffico è stato istituito, da lunedì 9 marzo 2026, il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle ore 00 alle 24 sino a cessate esigenze, in prima attuazione della cantierizzazione, sui seguenti tratti stradali:

• Viale Regina Elena (tratto da piazza 13 febbraio 1503 a via Cafiero, ambo i lati della carreggiata).

• Via Vespucci (tratto da via Mauro a viale Regina Elena ambo i lati della carreggiata).

• Via Cafiero (da via Cafiero, slargo libero alla circolazione, a via Vespucci ambo i lati carreggiata).

Successivamente il medesimo divieto riguarderà:

• Viale Regina Elena (tratto da piazza 13 Febbraio 1503 a via Cafiero, lato dx direzione marcia da via Cafiero a piazza 13 Febbraio 1503).

• Via Vespucci (tratto stradale da via Mauro a viale Regina Elena lato dx direzione di marcia da via Mauro a viale Regina Elena).

• Via Cafiero (da via Cafiero, slargo libero alla circolazione, a via Vespucci ambo i lati carreggiata).

Obblighi e divieti, con chiusura parziale della carreggiata e divieto di transito in particolare su viale Regina Elena presso intersezione con via Trani e su via Vespucci presso intersezione con viale Regina Elena, seguiranno lo stato d’avanzamento dei lavori.

In via Canosa, invece, dalla rotatoria presso intersezione con via Mele sino al civico 40, causa lavori di scavo per estensione rete gas metano sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dal 9 al 13 marzo 2026, dalle ore 00 alle 24, con chiusure parziali della carreggiata e senso unico alternato.

Per lavori di bonifica da amianto, inoltre, da realizzarsi nel Distretto socio sanitario n. 4 di piazza Principe Umberto, dalla settimana corrente sino a conclusione lavori, solo ed esclusivamente durante gli interventi con piattaforma autocarrata, su vico Pozzo S. Agostino e via Mura Spirito Santo (da via Esperti a vico Pozzo Sant’Agostino) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati della carreggiata dalle ore 7 alle ore 14 o a cessate esigenze, ed il divieto di transito in via Mura Spirito Santo (da via Esperti a vico Pozzo S. Agostino) e su via Esperti (da via Nanula a via Mura Spirito Santo).

In via Trani (tratto da via Tramvia a via Severini), dalla settimana corrente sino a conclusione lavori per la realizzazione di un collettore di fognatura pluviale è istituito il divieto di sosta con rimozione ambo

i lati della carreggiata, dalle ore 00 alle 24 per tutti i veicoli.

Infine, il giorno 11 marzo 2026, per passaggio processione, dalle ore 20 sino a conclusione corteo, sarà in vigore il divieto di transito in via Boggiano (presso chiesa Spirito Santo), via Bonanno da Barletta, via Chiarelli, via Di Vagno e via Boggiano. Per lo stesso motivo sulle identiche strade saranno istituiti divieti di sosta con rimozione dalle ore 18 alle 22.