Pubblichiamo la nota stampa del Sindaco Cannito in merito ad eventuali ed ingiustificati rialzi del carburante:

«Cari concittadini, domani invierò al Comandante della Guardia di Finanza la richiesta di verificare eventuali comportamenti speculativi nei confronti del costo dei carburanti a tutela delle famiglie, dei lavoratori e delle attività commerciali e industriali della nostra

città.

Invito tutti i cittadini a segnalare alla Guardia di Finanza, al sottoscritto e alla nostra Polizia Locale gli aumenti che, a rigor di logica, sono ingiustificati. Faremo tutto ciò che è in nostro potere affinchè tali speculazioni vengano perseguite e tenute sotto controllo riportando il prezzo del carburante al proprio valore reale di mercato».