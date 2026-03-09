S’informa la cittadinanza che, con Determina Dirigenziale n.450/2026 è stato approvato il nuovo bando di concorso per l’assegnazione, in locazione semplice, di alloggi d’edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili sul territorio comunale. L’aggiornamento del bando recepisce le novità introdotte dalla legge regionale n.3/2025 che in parte ha modificato la precedente legge regionale n.10/2014 riducendo il termine di adozione del bando da quattro a 2(due) anni al fine di garantire una gestione più dinamica e rispondente alle reali esigenze abitative del territorio.

Requisiti economici:

Per partecipare al concorso, i nuclei familiari devono possedere un reddito non superiore al limite di € 18.400,00, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1849 del 21/11/2025 (ai sensi dell’art. 2, lett. e, della L.R. n. 3/2025).

Termini e modalità di presentazione delle domande:

Il bando resterà pubblicato per 60 giorni consecutivi dalla data della sua pubblicazione all’albo pretorio informatico dell’Ente. La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso il portale dei servizi del Comune di Barletta dalle ore 9.00 del 16 marzo 2026.

Procedura di invio:

– Collegarsi al link: https://servizi.comune.barletta.bt.it/siaweb

– Accedere all’Area Personale, tramite autenticazione SPID o CIE;

– Cliccare sull’icona “ERP” per accedere al modello;

– Compilare il modello in ogni sua parte, allegare la documentazione richiesta e salvare;

– Procedere al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00;

– Procedere con l’invio definitivo della domanda, cliccando sul pulsante “SPEDISCI”

Scadenza Improrogabile:

– Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato per il giorno 14/05/2026 alle ore 12,00.

Assistenza alla compilazione della domanda:

Per i cittadini che necessitano di supporto tecnico nella compilazione delle istanze online, oltre alla consueta assistenza da CAF e Patronati, saranno operativi i punti di “facilitazione digitale” presso le sedi

comunali. Il servizio è disponibile esclusivamente previa prenotazione presso:

– Palazzo di Città – Ufficio URP – piano terra – (contatto: 3792866989);

– Settore Servizi Sociale – P.zza A. Moro, 16 – 3° piano – (contatto: 3518172967);

– Via Zanardelli – Comando di Polizia Locale (contatto: 0883/300336);

I cittadini dovranno presentarsi presso i suddetti sportelli già muniti di SPID/CIE e della documentazione necessaria. Il bando è aperto sia ai nuovi aspiranti sia a coloro che sono già collocati nella graduatoria definitiva vigente approvata in data 24/11/2022 e pubblicata il 01/12/2022.

NOTA IMPORTANTE: La nuova graduatoria renderà inefficace quella precedente. Pertanto, chi è già in graduatoria ma non presenterà una nuova domanda per il bando 2026, perderà il diritto a ogni futura pretesa di assegnazione. Possono altresì presentare domanda di partecipazione coloro che occupano abusivamente un alloggio d’E.R.P. purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di accertamento dell’occupazione.

Formazione della Graduatoria e Ricorsi:

Al termine dell’istruttoria delle domande verrà formulata la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni domanda. Entro 30 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati potranno presentare ricorso scritto, motivato e documentato, all’Ufficio Casa, richiedendo il riesame del punteggio alla competente Commissione Provinciale E.R.P. Il medesimo ufficio trasmette il ricorso pervenuto, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla Commissione, per il rilascio del proprio parere obbligatorio e vincolante. Dopo il parere della Commissione in ordine ai ricorsi pervenuti, l’ufficio provvede all’approvazione e pubblicazione della Graduatoria definitiva. Nel caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Contestualmente all’approvazione della graduatoria definitiva i richiedenti che hanno conseguito i punteggi di cui alle lettere a4(Anzianità), a5(Giovani coppie) e a6(Disabili) saranno collocati d’ufficio anche in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Gli alloggi eventualmente disponibili sul territorio sono assegnati secondo l’ordine progressivo stabilito nella graduatoria. La graduatoria definitiva è valida fino all’approvazione di una nuova graduatoria definitiva. In sede di assegnazione degli alloggi deve essere verificata la permanenza dei requisiti previsti per l’assegnazione.