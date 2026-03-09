La Direzione regionale dell’Agenzia del Demanio ha consegnato ufficialmente questa mattina i lavori per la costruzione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco della Bat, mettendo la parola “fine” ad un iter burocratico incerto e travagliato durato oltre dieci anni. La struttura sorgerà nell’area dell’ex mattatoio di via Andria, alla periferia di Barletta, dove il cantiere sarà inaugurato entro la fine di marzo. “Una notizia che questo territorio ha atteso per troppo tempo” ha sottolineato il Sottosegretario alle Infrastrutture, l’on. Tullio Ferrante, in visita a Barletta per salutare la nascita di un nuovo presidio di sicurezza per la provincia Bat.

Un iter partito da lontano e che ha rischiato più volte di arenarsi, rallentato dal vasto incendio di rifiuti che avvenne nell’area dell’ex mattatio nell’estate del 2022, poi dalla ricerca di ulteriori 6 milioni e mezzo di euro per coprire l’aumento vertiginoso dei costi dell’opera.

“Una struttura moderna e funzionale – dicono i progettisti – che garantirà spazi adeguati alle esigenze operative dei Vigili del Fuoco”.

La nuova sede consentirà di migliorare la capacità di intervento dei Vigili del Fuoco su tutto il territorio provinciale.

Il servizio.