«La consegna dei lavori per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco della provincia di Barletta-Andria-Trani rappresenta un risultato atteso da anni e un passo concreto per rafforzare il sistema della sicurezza e del soccorso sul nostro territorio». Lo dichiara il deputato andriese di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, a margine dell’incontro pubblico tenutosi questa mattina a Barletta per la presentazione del progetto della nuova caserma.

«Parliamo di un’opera strategica che arriva al termine di un percorso lungo e complesso, segnato da difficoltà e imprevisti, ma che oggi vede finalmente l’avvio della fase realizzativa grazie all’impegno delle istituzioni e alla determinazione di chi ha creduto in questo progetto. Una struttura moderna ed efficiente consentirà ai Vigili del Fuoco di operare in condizioni ancora migliori, rafforzando la capacità di intervento e la presenza dello Stato a tutela dei cittadini dell’intera provincia Bat. Continueremo a seguire con attenzione l’avanzamento dell’opera affinché i tempi vengano rispettati e Barletta possa dotarsi al più presto di una infrastruttura fondamentale per la protezione del territorio. Un ringraziamento va alle donne e agli uomini del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per il lavoro quotidiano che svolgono sul territorio, spesso in condizioni difficili, garantendo professionalità, coraggio e spirito di servizio a tutela della sicurezza delle comunità».