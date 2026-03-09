«Ero consigliere comunale quando si iniziò ad individuare l’area sulla quale far sorgere la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco, presso l’ex mattatoio in via Andria. Un’opera che abbiamo rischiato di non vedere realizzata, per una serie di motivi sia economici che legati ad imprevisti sopravvenuti, ma oggi siamo qui per annunciare finalmente l’avvio dei lavori, un momento che suggelliamo con la loro consegna da parte dell’Agenzia del Demanio». Lo ha detto il sen. Dario Damiani (FI) in occasione della consegna dei lavori della nuova caserma dei vigili del fuoco della BAT.

«Abbiamo dovuto ricucire con ago e filo tutti gli strappi che purtroppo il progetto ha subìto, ma con tenacia abbiamo raggiunto un altro risultato fondamentale per il territorio, che si arricchisce di un presidio di sicurezza e completa il decentramento istituzionale. Oggi, dunque, andiamo a svelare anche i dettagli tecnici del progetto di una infrastruttura alla cui realizzazione concorrono una pluralità di organismi, che ringrazio per la disponibilità e la collaborazione prestata lungo tutto questo iter, a tratti anche segnato da forti criticità. Il momento peggiore è stato senz’altro il 2022, quando sembrava essersi realizzata la tempesta perfetta a causa della concomitanza di eventi negativi: l’innalzamento dei costi post Covid, un incendio doloso che inquina il terreno destinato alla struttura, la caduta del governo Draghi. Ma non ci siamo lasciati abbattere e, insediato il nuovo governo di centrodestra, dai primi mesi del 2023 abbiamo ripreso il percorso con il fondamentale apporto del Ministero dell’Interno che aggiunge i 6 milioni mancanti e copre interamente i costi. Un’attenzione per la quale non smetterò mai di ringraziare il ministro Matteo Piantedosi e il sottosegretario alle Infrastrutture, qui presente, Tullio Ferrante. Non da meno l’apporto dell’Agenzia del Demanio, che ringrazio nelle persone del Direttore centrale dott.ssa Alessandra Dal Verme e dei Direttori regionali dott.ssa Raffaella Narni e ing. Antonio Ottavio Ficchì, che ha finanziato con 400 mila euro i lavori di bonifica del terreno. Siamo così arrivati nei mesi scorsi alla gara d’appalto e oggi chiudiamo il cerchio con la consegna dei lavori. Il nostro impegno istituzionale naturalmente non finisce qui: continueremo a seguire con estrema attenzione il prosieguo perché i Vigili del fuoco sono essenziali nel comparto sicurezza e, grazie alla realizzazione della loro nuova casa, funzionale ed efficiente, faremo un passo significativo nella cura e vigilanza del territorio».