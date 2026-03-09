L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie rende noto il calendario degli appuntamenti quaresimali presieduti dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo. Le comunità sono invitate a partecipare ai diversi momenti di catechesi, preghiera e liturgia che accompagneranno il cammino verso la Pasqua. Programma:
2 marzo – Bisceglie; ore 19.15 – Museo Diocesano; Catechesi quaresimale con l’arte
11 marzo – Trani; ore 19.00 – Cattedrale; Incontro diocesano con le aggregazioni laicali
12 marzo – Barletta; ore 20.00 – dalla Chiesa di San Ruggero (Monastero delle Benedettine) alla Parrocchia Santuario dell’Immacolata; Via Crucis Giovani
13 marzo – Corato; ore 19.30 – Chiesa Matrice; Liturgia penitenziale cittadina
22 marzo – Barletta; ore 19.00 – Chiesa di San Gaetano; Santa Messa e Via Crucis cittadina
23 marzo – Barletta; ore 20.00 – Parrocchia Santuario dell’Immacolata; Liturgia penitenziale cittadina
27 marzo – Trani; ore 20.00 – Villa Comunale; Via Crucis cittadina
28 marzo – Corato; ore 10.30 – Cappella del Cimitero; Inaugurazione della nuova tela del Risorto Settimana Santa
29 marzo – Trani; 11.00 – Chiostro Palazzo Arcivescovile; Commemorazione dell’ingresso in Gerusalemme, benedizione delle Palme e processione verso la Cattedrale / 11.30 – Cattedrale; Santa Messa
30 marzo – Corato; 11.00 – Centro di Spiritualità “Oasi Nazareth”; Incontro operatori della Curia
30 marzo – Trani; 20.00 – Parrocchia San Giuseppe; Liturgia penitenziale cittadina
31 marzo – Margherita di Savoia; 20.00 – Via Crucis cittadina
1 aprile – Trani; 18.30 – Cattedrale; Messa del Crisma Triduo Pasquale
2 aprile – San Ferdinando di Puglia; 19.00 – Parrocchia Sacro Cuore di Gesù; Messa in Coena Domini
3 aprile – Trani; 8.00 – Casa di Reclusione Femminile; Accoglienza dell’Addolorata
3 aprile – Bisceglie; 9.30 – Incrocio tra Via Imbriani, Via la Barbara e Piazza Vittorio Emanuele II; Rito dell’Incontro
3 aprile – Barletta; 15.00 – Sagrato della Chiesa San Gaetano; Sosta della processione eucaristicopenitenziale / 20.00 – Basilica Santo Sepolcro; Processione del Santo Legno della Croce
3 aprile – Trinitapoli; 19.00 – Parrocchia Immacolata; Celebrazione della Passione del Signore
4 aprile – Corato; 12.00 – Parrocchia Santa Maria Greca; Rientro Processione della Pietà
4 aprile – Trani; 22.00 – Cattedrale; Veglia Pasquale
5 aprile – Trani; 9.00 – Casa di Reclusione Maschile; Santa Messa di Pasqua
6 aprile – Trani; 10.00 Casa di Reclusione Femminile; Santa Messa
12 aprile – Margherita di Savoia; 19.00 – Parrocchia Beata Vergine Maria Addolorata; Santa Messa