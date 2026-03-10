Un incendio in un appartamento questa mattina poco dopo le 12 in via Vista a Barletta ha richiesto l’intervento di vigili del fuoco e due equipe sanitarie del 118 di Barletta per consentire di soccorrere sia i residenti dell’abitazione che una vicina di casa. Necessario il trasporto in ospedale al “Dimiccoli” di un uomo anziano di circa 90 anni che era all’interno della sua abitazione assieme al figlio nel momento in cui si sono propagate le fiamme per cause in corso di accertamento. Successivamente necessario anche l’intervento di una seconda equipe sanitaria di Barletta per soccorrere una donna, vicina di casa. Sul posto oltre alle squadre di vigili del fuoco del comando provinciale BAT anche la Polizia Locale di Barletta.