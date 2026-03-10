In una splendida giornata quasi primaverile, i Draghi BAT chiudono la prima fase del campionato con una vittoria importante e meritata contro i Grifoni, imponendosi con il risultato di 17 a 10, frutto di 3 mete a 1.

La partita si apre con un primo tempo molto equilibrato: entrambe le squadre si affrontano a viso aperto, con continui cambi di fronte e grande intensità. L’unica variazione del tabellino arriva intorno al 15’, quando i Grifoni realizzano un calcio di punizione che vale lo 0–3. Nonostante le numerose iniziative da una parte e dall’altra, il parziale resta invariato fino all’intervallo. La ripresa è decisamente più vivace. Dopo appena sette minuti, i Draghi trovano la prima meta dell’incontro grazie ad Alessandro De Santis, bravo a finalizzare una bella azione del pacchetto di mischia. Il punteggio va così sul 5–3. I Grifoni reagiscono e, approfittando di una leggerezza difensiva dei padroni di casa, segnano una meta trasformata che li riporta avanti sul 5–10.

La risposta dei Draghi non tarda ad arrivare. Spinti dal numeroso pubblico presente sugli spalti del “Lapi”, prima Marco Cascarano e poi il capitano Luigi Cassatella schiacciano la palla oltre la linea, ribaltando definitivamente il risultato. La trasformazione di Nicola Mascolo completa l’opera e porta il punteggio sul 17–10, che resterà tale fino al fischio finale. Una vittoria costruita con carattere, determinazione e grande spirito di squadra, che chiude nel migliore dei modi la prima fase del campionato.

Prossimi impegni: I Draghi BAT torneranno in campo il 29 marzo, per l’inizio della seconda fase del Campionato di Serie C.