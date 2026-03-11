Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del M5S di Barletta:

«Dal 26 settembre 2025, per motivi di sicurezza pubblica, l’ingresso ai giardini del Castello di Barletta è consentito esclusivamente dal cancello principale su viale Carlo V d’Asburgo, mentre gli altri quattro accessi risultano chiusi.

È in questo scenario che, in una normale domenica mattina come Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle, abbiamo allestito un banchetto informativo in corrispondenza dell’ingresso chiuso ai giardini del castello posto su retro-cattedrale.

Con stupore e rammarico, abbiamo constatato che moltissimi cittadini ma anche turisti, per pura praticità, scelgono di scavalcare le recinzioni pur di accedere ai giardini, esponendosi a un evidente rischio di cadute e infortuni. Ci domandiamo, dunque: a cosa serve chiudere gli accessi se il risultato è quello di indurre la cittadinanza a utilizzarli in modo sbagliato e pericoloso?

Questo è il “biglietto da visita” della nostra città, che a detta dell’amministrazione ha o avrebbe una forte vocazione turistica? Che idea possono farsi i visitatori e turisti della città, assistendo alla scena di cui siamo stati testimoni noi stessi? Qual è la reale utilità di queste chiusure, se i guardiani non possono in alcun modo impedire tali situazioni?

È evidente che queste decisioni, assunte ormai mesi fa, vadano riviste. Numerosi cittadini ci chiedono di restituire il Castello ai barlettani e agli avventori nella sua interezza, ripristinando tutti i suoi ingressi.

Chiediamo pertanto all’amministrazione comunale di riconsiderare questa scelta discutibile e rischiosa. Riaprire gli ingressi, in vista della bella stagione, significa restituire decoro e piena fruibilità a uno dei beni architettonici più preziosi della nostra città».