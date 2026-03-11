Nell’ambito di mirate ispezioni finalizzate al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare, personale del Nucleo Ispettivo di questo Comando, dopo una lunga attività di “osservazione, controllo e pedinamento”, nei giorni scorsi , procedeva al controllo ed ispezione di numerosi esercizi commerciali e mezzi di trasporto di prodotti ittici provenienti da paesi comunitari, intercettando alcuni depositi adibiti alla vendita di prodotti ittici ubicati nella Provincia della BAT. I controlli hanno permesso di individuare prodotti destinati all’uso umano, tenuti in cattivo stato di conservazione ed in assenza della regolare tracciabilità e della prevista documentazione obbligatoria comprovante la provenienza del prodotto ittico, che, come noto, devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta, fino alla vendita al dettaglio.

Al termine dell’attività, i militari hanno deferito alla Superiore Autorità giudiziaria numerose attività commerciali ed elevati processi verbali di illeciti amministrativi per un importo complessivo pari a € 10.500, oltre ai relativi sequestri per un totale di 5 Quintali; prodotto che, destinato alla vendita, avrebbero fruttato circa € 52.000 di illeciti profitti. Le attività di vigilanza e controllo da parte della Capitaneria di porto di Barletta, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Bari e secondo le linee guida del Comando Generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, proseguiranno al fine di ridurre i rischi a cui è esposto il consumatore finale nell’acquisto di prodotti ittici immessi sul mercato, privi delle necessarie informazioni sulla provenienza e, molto spesso, non idonei al consumo umano poiché non rispondenti ai necessari parametri di qualità e genuinità; attività di controllo che si collocano anche a salvaguardia dei venditori.