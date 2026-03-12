“La strada per una rapida risoluzione dei problemi derivanti dall’erosione costiera della litoranea di Levante a Barletta è stata tracciata. La Regione Puglia è scesa in campo fornendo alle province risorse da poter utilizzare in tempi brevi, ma serve l’aiuto di tutti, anche dei parlamentari del territorio”. Così il presidente del gruppo consiliare Per la Puglia, Ruggiero Passero, al termine di una audizione in V commissione sulle problematiche dell’erosione costiera della litoranea di Levante a Barletta.

“La commissione odierna – ha spiegato Passero – ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo universitario, di geologi e tecnici, ed ha fatto emergere in maniera chiara come l’erosione costiera sia un fenomeno che arriva da lontano. È evidente come la politica abbia l’esigenza di individuare delle risposte e di applicare soluzioni immediate, soprattutto quando gli interventi rivestono carattere di urgenza. E gli interventi a sostegno della litoranea di Levante a Barletta hanno esattamente questo carattere.

“Secondo quanto riportato nel corso della commissione dal dirigente all’Ambiente della Provincia Bat – ha aggiunto il consigliere regionale – ci sono alcune risorse economiche, messe a disposizione dalla Regione Puglia, che possono essere utilizzate fin da subito per provare a mitigare la situazione che ha portato il Comune di Barletta ad adottare restrizioni e provvedimenti di chiusura della strada nella zona interessata. Dal mio punto di vista, però, deve emergere con chiarezza che in questa vicenda non ci sono colori politici e che tutti gli enti devono fare la loro parte. In particolare il presidente Decaro, nelle scorse settimane, ha già avuto la possibilità di destinare risorse importanti a favore degli interventi contro l’erosione costiera. È già un primo passo che indica un nuovo approccio e una nuova metodologia per affrontare un problema così rilevante.

“Mi auguro, però, che lo stesso impegno arrivi anche da parte degli altri enti. Ricordo infatti – ha evidenziato Passero – che esiste un accordo di programma firmato dieci anni fa con il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Puglia. In quell’accordo sono stati previsti quindici milioni di euro a favore dei comuni costieri della BAT ed esiste un apposito capitolo di bilancio.

“Credo – ha concluso il presidente del gruppo Per la Puglia – che i parlamentari del territorio, soprattutto chi ricopre un ruolo importante in Commissione Bilancio, possano lavorare per rafforzare quel capitolo e consentire al Comune di Barletta di intervenire in maniera urgente ed efficace su una problematica rispetto alla quale tutta la città oggi chiede una soluzione definitiva”.