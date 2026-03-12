I fenomeni di erosione e rischio idrogeologico preoccupano la Puglia, soprattutto dopo il crollo dell’arco Sant’Andrea a Melendugno nel Salento, distrutto dal maltempo. Per discuterne si è riunita la V Commissione in Consiglio regionale, presieduta da Loredana Capone.

Si è discusso anche dell’erosione costiera nel litorale di Levante a Barletta che ha causato il cedimento di parte del costone e la chiusura di un tratto di strada, spingendo consiglieri regionali, come Passero e Lanotte, a chiedere un’audizione urgente in Commissione Ambiente della Regione Puglia per interventi immediati. Il Commissario per il dissesto idrogeologico prof. ing. Gennaro Ranieri è chiaro: contro la forza della natura non c’è nulla da fare, se non cementificare.

Stefania Di Michele