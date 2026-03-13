La SSD Barletta Calcio 1922 rende noto che il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso presentato dalla società per la riduzione della squalifica inflitta all’attaccante Giancarlo Malcore, classe 1993, espulso nel corso della gara disputata contro l’AC Afragolese. Resta pertanto confermato il provvedimento disciplinare di cinque giornate di squalifica effettiva, che il calciatore dovrà scontare integralmente.
Il Giudice Sportivo respinge il ricorso del Barletta: Malcore dovrà scontare le cinque giornate
Confermata la squalifica dell'attaccante dopo l'espulsione nella gara contro l'Afragolese