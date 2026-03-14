Barletta è tra i “Comuni Ricicloni 2025” ricevendo il riconoscimento assegnato da Legambiente nell’ambito dell’EcoForum Puglia – Comuni Ricicloni 2025, dedicato alle amministrazioni locali che si distinguono per le buone pratiche nella gestione dei rifiuti e per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata.

La premiazione si è svolta nella mattinata di venerdì 13 marzo presso la Casa delle Culture di Bari, alla presenza di rappresentanti istituzionali e degli enti coinvolti nel sistema di gestione dei rifiuti urbani. A ritirare il riconoscimento per la città di Barletta è stata la presidente del Consiglio di amministrazione di Bar.S.A. S.p.A., avv. Alessia De Finis assieme all’assessore all’ambiente dott.ssa Mihaela Albanese.

Il premio conferma il percorso intrapreso negli ultimi anni sul fronte dell’economia circolare e della corretta gestione dei rifiuti, grazie al lavoro sinergico tra amministrazione comunale, azienda partecipata e cittadini.

«Questo riconoscimento – dichiara la presidente di Bar.S.A., Alessia De Finis – rappresenta un risultato importante per la nostra città e per il lavoro quotidiano svolto dall’azienda. È il frutto dell’impegno costante degli operatori, della struttura tecnica e della collaborazione dei cittadini, che con comportamenti responsabili contribuiscono in maniera determinante al miglioramento del sistema di raccolta differenziata. Continueremo a operare su qualità del servizio, innovazione e sensibilizzazione ambientale, perché la tutela dell’ambiente passa da scelte concrete e condivise».

L’iniziativa promossa da Legambiente mira infatti a valorizzare le realtà locali che si distinguono per percentuali elevate di raccolta differenziata e per politiche efficaci di riduzione e gestione dei rifiuti, promuovendo modelli virtuosi replicabili su tutto il territorio regionale.

Per Barletta e Bar.S.A. S.p.A. il riconoscimento rappresenta non solo un attestato di merito, ma anche uno stimolo a proseguire nel percorso di miglioramento continuo dei servizi ambientali, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i risultati raggiunti e consolidare una cultura sempre più diffusa della sostenibilità.