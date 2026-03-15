“Come ho avuto modo di ribadire più volte durante questa campagna referendaria che si avvia a conclusione, votare SÌ non significa intraprendere una battaglia contro i magistrati, ma schierarsi dalla parte del principio costituzionale del giusto processo, espresso nell’articolo 111, finora non attuato pienamente”. Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani, intervenuto ieri pomeriggio, 14 marzo, a Barletta all’incontro pubblico promosso da Forza Italia con il Comitato cittadino a sostegno delle “Ragioni del Sì” al referendum sulla riforma costituzionale che chiama i cittadini al voto il 22 e 23 marzo prossimi.

“Purtroppo il tema della giustizia viene affrontato con lenti ideologiche, oscurando così la realtà dei fatti. Non stiamo cercando di stravolgere la Costituzione; al contrario, con questo referendum le stiamo dando piena attuazione. Vogliamo rendere l’ordinamento giudiziario, la cui impostazione attuale risale al 1941, più coerente con gli altri principi costituzionali, tra cui quello fondamentale della terzietà del giudice, per restituire ai cittadini la fiducia nella magistratura che negli anni è andata affievolendosi. Votare SÌ significa scegliere una riforma responsabile che mette fine a logiche correntizie che hanno politicizzato la magistratura, ponendo invece al centro il merito e la trasparenza”. Il senatore Damiani ha, quindi, invitato i cittadini elettori a recarsi alle urne il 22 e 23 marzo.