Dopo il debutto sul palco del Teatro Ariston alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano «Labirinto» e il sold out del Palazzo dello Sport di Roma che ha inaugurato il «Luchè Arena Tour», il rapper napoletano annuncia il Summer Tour 2026, una tournée estiva nei principali festival italiani che toccherà anche Barletta. L’appuntamento è fissato per mercoledì 12 agosto al Fossato del Castello.

Particolarmente attesa anche la seconda data di Bari al Palaflorio, in programma domenica 29 marzo nell’ambito dell’Arena Tour: la prima serata del 28 marzo è già andata sold out, spingendo l’organizzazione ad aggiungere un secondo concerto.

I biglietti per il Summer Tour saranno disponibili online a partire da martedì 17 marzo alle ore 14.00 e nei punti vendita autorizzati da domenica 22 marzo alle ore 11.00, su vivoconcerti.com.

Sul palco Luchè porterà dal vivo per la prima volta «Labirinto», oltre ai brani del suo ultimo album «Il mio lato peggiore», certificato platino, e al singolo «Nessuna», disco di platino, che ha trascorso 13 giorni consecutivi nella Top 5 di Spotify Italia con quattro giorni alla prima posizione. L’artista conta oggi oltre 4 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma. La tournée si concluderà il 10 settembre con uno show nell’ippodromo di Agnano a Napoli, a un anno di distanza dal concerto allo Stadio Diego Armando Maradona che aveva segnato una delle tappe più significative della sua carriera live.