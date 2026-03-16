Il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, comunica:

“Sono cominciati oggi i lavori per realizzare una rotatoria dal diametro di 38 metri circa all’incrocio di viale Regina Elena, via Ferdinando Cafiero e via Amerigo Vespucci. I lavori, dalla durata prevista di due mesi, sono stati affidati all’impresa ITI Costruzioni.

L’intervento disciplinatore del traffico consentirà una migliore sicurezza stradale ad un incrocio con elevata criticità, considerando l’elevato flusso veicolare e pedonale in direzione del porto e degli stabilimenti balneari, e apporterà un generale miglioramento sia della

circolazione stradale che dell’inquinamento atmosferico e acustico. Anche l’immagine della città ne trarrà beneficio, prevedendo il progetto la riqualificazione ‘a verde’ della zona interessata.

Si comunica inoltre che si renderà necessario l’abbattimento di quattro olmi in condizioni fitosanitarie precarie che saranno sostituiti in forma compensatoria con tigli. La corona (o isola centrale) della rotatoria sarà invece piantumata con graminacee (stipa), erba della

pampas, iris, agapanto, rosa salmastra e altre essenze mediterranee. Durante i lavori sono previsti i consueti divieti di sosta e transito, pertanto si chiede alla cittadinanza, in considerazione dell’importanza dell’opera, di tollerare i prevedibili disagi derivanti dalle temporanee limitazioni”.