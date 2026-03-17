Il Sindaco Cosimo Cannito commenta la notizia del danneggiamento dell’isola ecologica fissa, ubicata da Bar.S.A. S.p.A. in Largo delle Palme, depredata dell’elettronica di comando apertura porta:

«Duole prendere atto di un gesto connotato da grave inciviltà e incoscienza. Questo furto è una eloquente dimostrazione di noncuranza nei confronti della comunità che non potrà temporaneamente disporre di un importante e comodo servizio che garantisce costantemente una corretta differenziata, anche al di fuori dei giorni e dei tradizionali orari di conferimento dei rifiuti. Equivale ad affermare, spiegandolo garbatamente: ‘di tutti voi e delle vostre regole di civismo mi importa meno di niente’. Tuttavia il sistema di sorveglianza attivo nell’isola agevolerà le operazioni per assicurare alla giustizia l’autore o gli autori. Siamo fiduciosi.

Ci troviamo dunque, ancora una volta, a doverci misurare con le conseguenze di una condotta censurabile sia perché rappresenta un oltraggio morale e materiale a danno del bene comune e delle tasche dei cittadini, sia perché dimostra l’esistenza di individui, nel 2026, purtroppo ignari della più elementare, civile convivenza».