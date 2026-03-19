Il Tribunale di Trani accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica di Trani ha adottato un’ordinanza applicativa di una misura cautelare in carcere nei confronti di 4 soggetti barlettani, di età compresa tra i ventidue e i cinquantanove anni, ritenuti responsabili dei reati di violenza privata e tentata estorsione perpetratati nei confronti di un quarantasettenne anch’egli di origini barlettane.

La complessa attività investigativa, che ha visto collaborare in stretta sinergia il Commissariato di Barletta e la Squadra Mobile della Questura di Barletta-Andria-Trani, trae origine da una segnalazione anonima pervenuta alla Sala Operativa in cui veniva segnalata un’aggressione ai danni di un soggetto il quale veniva costretto da più persone a salire a bordo di un’autovettura apparentemente contro la sua volontà.

Al fine di verificare la veridicità di quanto gli operatori hanno avviato una capillare analisi dei sistemi di video-sorveglianza che ha permesso di ricostruire l’intera vicenda.

Effettivamente dall’analisi dei sistemi di video-sorveglianza è emerso come la vittima fosse stata costretta a salire a bordo di un’autovettura per poi essere condotta all’interno di un bar ove veniva violentemente percossa e colpita anche con l’utilizzo di un bastone e di uno sgabello.

Rintracciata la persona offesa, la stessa riferiva che l’aggressione era avvenuta per un debito non pagato contratto per provvedere a propri bisogni personali. La gravità dei fatti, avvenuti la scorsa settimana, hanno determinato un’immediata richiesta di misura cautelare da parte della Procura della Repubblica di Trani successivamente accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari.