Si terrà il 20 marzo 2026 alle ore 17:30, presso la Biblioteca “Palazzo San Domenico” di Barletta, l’incontro “Connessioni d’Olio”, promosso da SocialArt APS. L’iniziativa rientra in un format itinerante dedicato alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio e al dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini, con focus sulla filiera olivicola.

SocialArt APS, presieduta da Tommaso Capasso, promuove attività di connessione tra mondo del lavoro, professionisti e comunità attraverso incontri e laboratori di pubblico interesse. Durante l’evento sarà presentato il cortometraggio “Volti, Mani, Cuore” di Antonio Pistillo. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Barletta e in collaborazione con Rete del Mediterraneo.

Ingresso libero.