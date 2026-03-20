A Barletta una storia di altruismo e generosità: alla famiglia di un bimbo disabile era stata rubata l’auto per le visite mediche, ma Raffaele ed Eleonora, titolari di una concessionaria, gliene hanno donata una nuova.
Il servizio.
Il gesto di Raffaele ed Eleonora, titolari di una concessionaria
A Barletta una storia di altruismo e generosità: alla famiglia di un bimbo disabile era stata rubata l’auto per le visite mediche, ma Raffaele ed Eleonora, titolari di una concessionaria, gliene hanno donata una nuova.
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