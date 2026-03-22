Urne aperte da questa mattina di domenica 22 marzo per votare Sì o No al referendum costituzionale sulla giustizia. Alle ore 12 è stato fatto il primo rilevamento sulle affluenze. Per la Puglia è andato a votare circa il 12% degli aventi diritto. La provincia BAT ha fatto registrare il 12,15% di affluenza alle urne. Trani è il paese la percentuale più alta tra i dieci comuni della sesta provincia, mentre la più bassa è a San Ferdinando di Puglia. Di seguito il dettaglio città per città:
ANDRIA: 13,02%
BARLETTA: 12,40%
BISCEGLIE: 12,09%
CANOSA DI PUGLIA: 9,15%
MARGHERITA DI SAVOIA: 9,92%
MINERVINO MURGE: 8,95%
SAN FERDINANDO DI PUGLIA: 8,72%
SPINAZZOLA: 10,41%
TRANI: 14,32%
TRINITAPOLI: 9,34%
Il prossimo rilevamento è alle 19, poi alle 23. L’ultimo sarà domani, lunedì 23 marzo, alle ore 15, ovvero alla chiusura delle urne.