Si è chiusa la prima giornata di voto per recarsi alle urne e votare Sì o No al referendum costituzionale sulla giustizia. Alle ore 23 è stato fatto il terzo e ultimo rilevamento sulle affluenze di domenica 22 marzo. Per la Puglia è andato a votare poco meno del 40% degli aventi diritto. La provincia BAT ha fatto registrare il 30,36% di affluenza alle urne. Trani si conferma, come per le precedenti due rilevazioni, il paese con la percentuale più alta tra i dieci comuni della sesta provincia, mentre la più bassa è a Trinitapoli. Di seguito il dettaglio città per città:
ANDRIA: 40,73%
BARLETTA: 39,38%
BISCEGLIE: 39,44%
CANOSA DI PUGLIA: 33,08%
MARGHERITA DI SAVOIA: 34,25%
MINERVINO MURGE: 39,61%
SAN FERDINANDO DI PUGLIA: 33,65%
SPINAZZOLA: 39,88%
TRANI: 42,86%
TRINITAPOLI: 32,52%
L’ultimo rilevamento è previsto lunedì 23 marzo alle 15, ovvero alla chiusura delle urne.