Con due reti ad inizio ripresa, Malagnino e Lattanzio firmano il 2-0 del Barletta sul Gravina. Al “Vicino” i biancorossi portano a casa il 15simo risultato utile di fila, l’ottava vittoria della gestione Paci e soprattutto la vetta solitaria della classifica. Secondo ko di fila per la squadra di Ragno, in partita nel primo tempo, mai scesa in campo nella ripresa. I padroni di casa schierano il solito 3-5-2. Tanasa nel ruolo di play al posto dello squalificato Urso. Santoro e Scaringella guidano l’attacco. Paci sceglie Piarulli accanto a Franco nel suo 4-2-3-1, davanti c’è l’ex Da Silva. Cornice di pubblico spettacolare sugli spalti: tribuna piena per la giornata pro Gravina, sold out il settore ospiti con mille tifosi biancorossi.

Il primo squillo è del Gravina al 3’, colpo di testa di Alba facile preda di Fernandes. Al 7’ ci prova Lagonigro: conclusione alta. Il Barletta come un diesel esce fuori sulla distanza: al 31’ guizzo di Laringe che salta un paio di avversari, il tiro però è da dimenticare. Al 35’ si fa vedere Malagnino, conclusione a lato da buona posizione. Il Barletta trova la rete al 42’ con Lattanzio su azione da corner, ma il direttore di gara fischia un fallo commesso proprio dal capitano biancorosso. Si resta sullo 0-0. Al 45’ Da Silva prova ad accendersi innescando Malagnino, conclusione murata. Si va all’intervallo.

Ad inizio ripresa il Barletta fa la voce grossa. Al 7’ un pallone perso dal Gravina innesca una ripartenza letale: Da Silva entra in area, pallone nel mezzo, Laringe non ci arriva, ma Malagnino sì. 1-0 Barletta e grande festa con i tifosi biancorossi. Derby che si sblocca ma soprattutto scatena la formazione di mister Paci che al 13’ raddoppia: Da Silva trova un varco per Coccia, il cross in area e il colpo di testa vincente di Riccardo Lattanzio per il 2-0 Barletta. Gol che chiude di fatto già la partita, il Gravina non riesce mai a reagire. Il Barletta gestisce bene ogni momento della gara e al 35’ sfiora anche il tris: gran botta di Da Silva, Colzani è abile a dire di no alla rete da ex dell’attaccante brasiliano. Finisce così, con la vittoria del Barletta che porta i biancorossi in vetta solitaria. Domenica prossima al “Puttilli” arriva la Real Normanna. Gravina chiamato al riscatto dopo i due ko consecutivi. Nel prossimo turno altro derby, questa volta al “Miramare” di Manfredonia.