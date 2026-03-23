Elezioni provinciali nella BAT in programma il 12 aprile: consegnate questa mattina le liste per il rinnovo del consiglio. Tre gli schieramenti in campo.
Il servizio.
In programma il 12 aprile
Elezioni provinciali nella BAT in programma il 12 aprile: consegnate questa mattina le liste per il rinnovo del consiglio. Tre gli schieramenti in campo.
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