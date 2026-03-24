Il Comune di Barletta compie un passo decisivo verso l’innovazione sociale. È stato pubblicato sul portale istituzionale Appalti&Contratti, nella sezione gare e procedure accessibile al link https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp , l’Avviso pubblico per la selezione di partner del Terzo Settore interessati alla co-progettazione e co-gestione di servizi di co-housing inclusivo, nell’ambito del progetto PNRR (M5C2-1.2) dedicato ai “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”.

L’iniziativa, di natura sperimentale, mira a offrire ai beneficiari un’esperienza concreta di vita indipendente all’interno di appartamenti comunali, precedentemente confiscati alla criminalità organizzata e oggi completamente ristrutturati per essere accessibili e accoglienti. Qui, gli ospiti saranno accompagnati in percorsi personalizzati di crescita, volti allo sviluppo dell’autonomia abitativa e all’inserimento lavorativo.

Il co-housing inclusivo rappresenta una frontiera inedita per le politiche sociali del territorio: si tratta di un modello basato sulla condivisione di spazi e risorse che pone al centro le capacità della persona e mira ad accrescerle per prevenire l’istituzionalizzazione. L’Amministrazione ha scelto lo strumento della co-progettazione per valorizzare l’esperienza e le competenze delle Associazioni e dagli Enti che ogni giorno sono in prima linea sul territorio cittadino, al fine di costruire un servizio che possa garantire interventi su misura per i beneficiari.

Tutti gli Enti del terzo Settore interessati, sono dunque invitati a consultare la documentazione e ad aderire al suddetto Avviso presentando il proprio progetto, per partecipare alla costruzione e alla gestione di questo nuovo servizio che rappresenta un passo in avanti verso una città più inclusiva, dove la disabilità non sia più un limite, ma un’opportunità di crescere nel rispetto delle diversità. Il termine per aderire all’Avviso è il 16/04/2026 entro le 23:59.