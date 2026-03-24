Importante operazione di polizia giudiziaria dalla Polizia Locale di Barletta che su delega della Procura di Trani ha posto in sequestro 10 pitbull e denunciato un 26enne per il delitto di maltrattamento animali. All’atto del sopralluogo finalizzato a dare esecuzione al sequestro delegato ed eseguito con personale dell’ASL veterinaria di Barletta e personale dell’ente Stop Animal Crimes Italia, sono stati però rinvenuti 3 dei 10 cani, legati a catena fissa, senza riparo idoneo e tra le proprie feci.

Un quarto cane è stato rinvenuto in un locale vicino, all’interno di una gabbia di poco meno di due metri quadrati e con atteggiamento aggressivo verso gli operatori di Polizia Giudiziaria. I cani sono stati prelevati e trasportati presso una struttura nel casertano, accreditata dal Ministero della Salute, nei box in uso a Stop Animal Crimes Italia.