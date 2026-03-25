Sono stati identificati vari trasgressori, in diverse zone della città. Scattano dunque le multe contro un’inciviltà diffusa e proseguono con forza le attività di contrasto all’abbandono improprio dei rifiuti sul territorio cittadino. Proprio in prossimità delle campane per la raccolta del vetro sono stati rinvenuti abbandoni riconducibili a cittadini, subito pesantemente sanzionati come previsto dalla normativa vigente.

Si tratta di comportamenti che non possono essere ricondotti a semplici disattenzioni, ma veri e propri illeciti che incidono negativamente sulla qualità degli spazi pubblici della città.

Le attività di controllo sono state dunque rafforzate e proseguiranno con particolare attenzione nelle aree più sensibili, attraverso accertamenti mirati su ogni situazione anomala. Molte aree sono state poste sotto attenzione per limitare l’azione deliberata di pochi individui che hanno in spregio ambiente e decoro.

«Il nostro impegno è quello di garantire una città pulita e decorosa, ma questo risultato può essere raggiunto solo con la collaborazione di tutti – dichiara la presidente del CdA di Bar.S.A., avv. Alessia De Finis – Le attività di verifica intensificate hanno già prodotto risultati concreti. Confidiamo nel senso civico dei cittadini, ma continueremo ad agire con determinazione nei confronti di chi non rispetta le regole».

Bar.S.A. rinnova l’invito a conferire correttamente i rifiuti, utilizzando i servizi messi a disposizione, incluse le isole ecologiche fisse e mobili a supporto del servizio di raccolta differenziata in ogni sua declinazione.