“Il nostro olio extravergine d’oliva non è solo un prodotto agricolo, ma un preciso e prezioso riferimento per l’economia e l’identità del nostro territorio. Il compito delle istituzioni è creare connessioni solide tra produttori, imprese e politica per garantire il futuro di questo ‘oro giallo’.” E’ questo in sintesi il messaggio lanciato dal senatore di Forza Italia Dario Damiani in occasione del convegno “Connessioni d’Olio”, tenutosi lo scorso 20 marzo presso Palazzo San Domenico a Barletta.

L’iniziativa ha riunito istituzioni, esperti e imprenditori del settore per discutere di valorizzazione dei prodotti tipici e costruzione di reti d’impresa. Nel suo intervento, il senatore Damiani ha sottolineato l’impegno costante del Governo e del Parlamento a sostegno del comparto agricolo, per lo sviluppo delle zone produttive, delle infrastrutture locali e delle filiere del territorio: “Il settore olivicolo-oleario sta affrontando sfide epocali, dai cambiamenti climatici alla concorrenza internazionale. È fondamentale investire nella qualità e nella tracciabilità, premiando chi, come i nostri frantoiani, porta il nome della Puglia nel mondo. Il format ‘Connessioni d’Olio’ al quale partecipiamo oggi vuole evidenziare che il dialogo tra pubblico e privato è la chiave vincente. Su questa scia, mi farò promotore di un’iniziativa analoga nelle aule del Senato della Repubblica, per accendere i riflettori nazionali sulle nostre eccellenze e sulle necessità del comparto olivicolo della BAT e della Puglia intera, per trasformare la tradizione secolare del nostro olio in un volano di innovazione e turismo enogastronomico”.