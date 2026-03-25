DOM, il film documentario diretto da Massimiliano Battistella, in cinquina ai Nastri d’Argento Documentari per il Cinema del Reale, prosegue il suo tour nelle sale italiane. In programma il 29 marzo 2026, alla Multisala Paolillo di Barletta alle 18.30. Presenta la serata la giornalista Floriana Tolve alla presenza del regista Massimiliano Battistella, Ugo Villani, professore di diritto internazionale, e Beppe Tosches volontario a Mostar.

DOM è stato presentato in anteprima alle Giornate degli Autori, Notti veneziane, in occasione della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; al 31° Sarajevo Film Festival; a Dok Leipzig, dove ha ottenuto la menzione MDR Film Prize e in numerosi altri festival.

Il documentario ricostruisce il ritorno a Sarajevo di Mirela Hodo, rifugiata in Italia nel 1992 durante l’assedio della sua città. A soli 10 anni, con altri 66 bambini, lascia l’orfanotrofio Dom Bjelave sotto i bombardamenti. Il film ripercorre il viaggio che, adulta, la porterà di nuovo a Sarajevo per riconciliarsi con il passato, alla ricerca della madre e della propria identità ferita. Oggi Mirela vive a Rimini, città che l’ha accolta.

Tra i ricordi, gli incontri e le musiche di Nedim Zlatar, il film intreccia memoria personale e storia collettiva nel 30° anniversario della fine dell’assedio di Sarajevo, il più lungo della storia moderna.

Ne emerge una riflessione universale e quanto mai attuale sulla guerra, come emblema di tanti, troppi conflitti cui continuiamo ad assistere in un quadro di crescente impotenza del diritto internazionale.

DOM, prodotto da Riccardo Biadene per KAMA Productions in coproduzione con Nihad Kreševljaković per MESS Sarajevo e Ivana Cvetković Bajrović per Method, con la partecipazione di Global Film Partners Amsterdam, è arricchito da prezioso materiale d’archivio e da una colonna sonora firmata dal compositore bosniaco Nedim Zlatar, noto per le collaborazioni con il premio Oscar Danis Tanović.

Dopo le tappe a Rimini, Roma, Venezia, Milano, Torino, Trieste, Firenze, Bologna, Cagliari, Massa Carrara, il tour nazionale di DOM prosegue con nuove date in tutta Italia: Il 26 marzo è in programma nella sezione FRONTIERE nell’ambito del BIF&ST di Bari al Multicinema Galleria. Molte altre città si stanno aggiungendo al tour.

DOM vede la collaborazione autoriale della psicodrammaturga Lisa Pazzaglia, al montaggio Desideria Rayner con Giampiero Civico. La fotografia è firmata da Emanuele Pasquet. Il film è stato sviluppato nell’ambito del programma CPH:DOX 2024 e selezionato agli AJD Industry Days / Rough Cut di Sarajevo 2024.