Su iniziativa delle famiglie della Parrocchia della Sacra Famiglia, il gruppo dei giovani parrocchiale metterà in scena una sacra rappresentazione della Passione di Cristo.

La drammatizzazione si terrà la sera del 30 marzo alle ore 20.00 nel cortile parrocchiale e vedrà protagonisti i ragazzi e le ragazze che vestiranno gli abiti e vivranno le emozioni di coloro che hanno camminato e condiviso il loro vissuto con Gesù.

«Partendo dal prologo di San Giovanni – dichiara don Savino Filannino, parroco della Sacra Famiglia – l’apostolo amato da Gesù, attraverseremo il deserto delle tentazioni in cui Nostro Signore viene condotto dallo Spirito e sperimenta le nostre tentazioni quotidiane.

Vivremo poi l’ultimo momento di convivialità di Gesù con i suoi apostoli momento ricchissimo di segni: il servizio come gesto d’amore nella lavanda dei piedi, il tradimento e l’istituzione dell’Eucaristia.

Un lungo processo, con i potenti protagonisti dell’epoca, metterà a nudo tutte le fragilità umane di quanti poi hanno condotto l’Innocente alla morte per crocifissione.

E sarà proprio quella croce che trasformerà la morte in resurrezione, la paura delle donne in speranza per l’umanità. E vedremo il sepolcro vuoto, e un angelo che darà loro il mandato di evangelizzare.

Il nostro itinerario si concluderà con la vocazione di San Francesco 800 anni dopo il suo transito a testimonianza della veridicità della Parola di Dio: “a quanti però lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio”.

Siamo tutti invitati a partecipare con fervore a questo importante appuntamento che ci chiama a riflettere sul grande amore che trasforma le nostre fragilità in amore misericordioso».

L’ingresso è libero.