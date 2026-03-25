«Esprimiamo grande soddisfazione per l’ottimo risultato registrato in occasione del recente referendum sulla magistratura. Il dato emerso a Barletta, con il 59% dei votanti schierati per il “No”, rappresenta un segnale chiaro, forte e inequivocabile della volontà espressa dalla nostra comunità. Un risultato che testimonia partecipazione, consapevolezza e un alto senso civico da parte dei cittadini.

Il voto contrario espresso dalla maggioranza dei barlettani è una bocciatura politica netta dell’impostazione portata avanti dal Governo Meloni, che ha promosso una riforma che celava un tentativo di indebolire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. I cittadini hanno respinto con determinazione un disegno che rischiava di alterare l’equilibrio tra i poteri dello Stato, cardine della nostra democrazia costituzionale.

Determinante è stata la straordinaria mobilitazione del Mezzogiorno, e in particolare di giovani e donne, che con partecipazione e consapevolezza hanno trainato la vittoria del “No”, dimostrando ancora una volta quanto forte sia, nelle nuove generazioni e nella società civile, la domanda di giustizia, legalità e rispetto dei principi costituzionali.

Barletta ha scelto con chiarezza di stare dalla parte della Costituzione e di una giustizia autonoma e libera da condizionamenti politici, inviando un messaggio forte e inequivocabile a chi, a livello nazionale e locale ha tentato di forzare questo equilibrio.

Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le elettrici e a tutti gli elettori che hanno partecipato al voto, dimostrando ancora una volta maturità democratica e attaccamento ai valori fondamentali della Repubblica.

Continueremo a lavorare con determinazione anche nella città di Barletta per difendere questi principi e per costruire l’alternativa all’attuale maggioranza di destra-centro».

Le forze politiche di opposizione di Barletta:

– PD BARLETTA

– COALIZIONE CIVICA BARLETTA

– SINISTRA ITALIANA

– M5S BARLETTA

– LISTA EMILIANO

– CANTIERE BARLETTA

– ⁠PER BARLETTA

– ⁠PSI BARLETTA