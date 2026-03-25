Si terrà giovedì 26 marzo, alle ore 10,00, presso la Sala Giunta del Comune di Barletta, la Conferenza Stampa di presentazione del 29° Concorso Pianistico Internazionale ‘Premio Mauro Paolo Monopoli’, dallo scorso anno membro della prestigiosissima WFIMC – World Federation of International Music Competition di Ginevra, e del 36° Concorso Musicale Internazionale per Giovani Musicisti ‘Città di Barletta’, manifestazioni che annualmente vedono la partecipazione di musicisti provenienti da tutto il mondo e che, nel tempo, hanno assunto un prestigio di eccellenza internazionale, selezionando e premiando negli anni artisti di primo livello.

Interverranno alla presentazione il Sindaco dott. Cosimo Cannito, l’Assessore alla Cultura e ai Grandi Eventi dott. Oronzo Cilli, il Presidente della Commissione Cultura avv. Ruggiero Fiorella, il Dirigente del Settore Cultura dott. Savino Filannino, rappresentanti degli sponsor istituzionali, dott. Domenico Ingegno per la Buzzi Unicem e il dott. Michele Sardone per la Fondazione Megamark e il m° Francesco Monopoli, Direttore Artistico della manifestazione e di Cultura e Musica G. Curci – ETS.

La Conferenza sarà preceduta dalla proiezione di un breve un video, a cura del regista Giuseppe Arcieri, relativo ai Concorsi realizzati negli anni precedenti e verranno illustrate le novità dell’Edizione di quest’anno organizzata, come sempre, da Cultura e Musica G. Curci – ETS e dal Comune di Barletta in collaborazione con la Regione Puglia, il MIC e il Nuovo Imaie.

Nel corso della conferenza sarà illustrato il Calendario delle Audizioni che si terranno tutte live nella splendida cornice del Teatro Curci, con la serata Finale con l’Orchestra Suoni del Sud, diretta da Benedetto Montebello, presentate le Giurie Internazionali. Verranno, inoltre, lanciati i Bandi che prevedono Premi per i vincitori di circa 30.000 euro, con tanti nuovi Premi speciali, tra cui quelli del Nuovo Imaie e dell’ing. Luca Dimiccoli e comunicati tutti i dettagli delle manifestazioni che promuovono la città di Barletta in tutto il mondo.

Nella passata Edizione si è avuta la partecipazione di oltre 300 musicisti provenienti, oltre che da tutte le Regioni d’Italia, anche da Albania, Armenia, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Colombia, Corea del Sud, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Kosovo, Lituania, Messico, Mongolia, Montenegro, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Spagna, Turchia, Ucraina, Uruguay, U.S.A., Uzbekistan: oltre 30 nazioni diverse, a conferma dell’internazionalità che la manifestazione ha acquisito negli anni.